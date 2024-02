Movimento Mais PAN pede afastamento de Inês Sousa Real para solucionar "crise" do partido

O movimento de oposição interna Mais PAN defende o afastamento da actual porta-voz, Inês Sousa Real, e a consequente convocação de directas para eleger nova Comissão política nacional. Num comunicado enviado à imprensa, o movimento considera que esta é a única solução perante "a crise institucional/política sem fim à vista no PAN Madeira por ação da Porta-voz do PAN nacional".

"Entendemos que não basta a saída de Inês Sousa Real e do restante elenco da Comissão Política Permanente! Recordamos que a Comissão política nacional é a organização política responsável pelo atual déficit democrático no partido, de opacidade e abuso de poder", indica no comunicado assinado por Joaquim José Sousa.

Mais indica que considera uma fraude o suporte político que foi dado por este partido ao PSD-Madeira, bem como "um atentado aos valores e princípios que o partido afirma defender e um ataque à Democracia e aos valores da ética republicana".

Assim exigimos que seja reposta a legalidade estatutária no PAN Madeira, sendo entregue a liderança do partido ao legítimo Porta-Voz, que este convoque eleições internas no mais curto espaço de tempo e que lhe sejam entregues documentos e acessos às contas do partido. Também deve o partido assumir honesta e corajosamente todas as consequências políticas do nefasto acordo parlamentar com o PSD-Madeira nomeadamente: não apoiar qualquer governo de iniciativa deste PSD-Madeira. Movimento Mais PAN

O movimento lamenta ainda que o PAN-Madeira tenha "mudando de posição todos os dias", em relação ao cenário político na Madeira, "que no contexto de campanha eleitoral transmite ao eleitorado a imagem de um partido catavento e pouco confiável".

"Por outro lado, ainda no contexto desta crise, temos verificado que o PAN Madeira tem sido violentado na sua autonomia, pois a gestão da crise da Madeira está a ser gerida única e exclusivamente por Inês Sousa Real, em total violação ao estatuto de autonomia partidária do PAN Madeira", termina.