Egito adverte que paciência pode esgotar-se "se linhas vermelhas forem ultrapassadas" em Gaza

O Egito avisou hoje que pode haver "consequências inesperadas" de uma deslocação forçada de palestinianos de Rafah, no sul da Faixa de Gaza, porque a paciência do Egito "tem limites" e "pode esgotar-se se as linhas vermelhas forem ultrapassadas".

A advertência foi feita pelo vice-presidente do parlamento egípcio, Mohamed Abou el-Enein, no discurso de abertura da oitava cimeira de presidentes da Assembleia Parlamentar da União para o Mediterrâneo, em Rabat, que reúne 46 países da bacia mediterrânica.

"A situação é como uma bomba-relógio", disse o vice-presidente da Câmara dos Representantes egípcia, que denunciou que estão a decorrer "deslocações forçadas" na zona de Rafah para "obrigar os palestinianos a deslocarem-se para o Egito".

"Se isso acontecer, poderá haver consequências inesperadas", disse el-Enein, que salientou que, embora o Egito seja um país que tenta mediar e aconselhar os Estados da região para desanuviar a situação, a "paciência tem limites".

El-Enein avisou que "a paciência do Egito pode chegar ao fim se as linhas vermelhas forem ultrapassadas", recordando as "ameaças" de alguns responsáveis israelitas de que "estão prontos a utilizar armas nucleares" e a sua intenção de "construir uma ilha para deslocar os palestinianos".

"Tudo isto é uma verdadeira provocação para os palestinianos", afirmou el-Enein, que considera que devem ser tomadas medidas urgentes para pôr termo à situação.

"[O Egito] rejeita qualquer tentativa de deslocar da Palestina os palestinianos" e defende a solução dos dois Estados, sublinhou, saudando também a posição dos países que têm uma "posição neutra" no conflito, citando nomeadamente a Espanha e a África do Sul.

El-Enein frisou que o "verdadeiro desafio reside na ocupação israelita do território palestiniano", perguntando aos homólogos do Mediterrâneo se consideram "aceitável" o que se passa em Gaza.

"É uma tortura perpetrada contra o povo palestiniano. Três dos meus amigos morreram por falta de medicamentos em Gaza", contou.

O vice-presidente da Câmara dos Representantes do Egito propôs a criação de uma comissão de inquérito que deverá apresentar as conclusões dentro de três meses a uma conferência internacional de paz.

Na abertura da cimeira, Rawhi Fattouh, presidente do Conselho Nacional Palestiniano, tomou a palavra, denunciando as "atrocidades" e a "carnificina" que se verificam em Gaza.

"Temos de abandonar a lógica da ocupação, não vamos aceitar ser vítimas", disse o dirigente palestiniano, que apelou ao "fim do genocídio e da ocupação".

Fattouh recordou que a maior parte dos hospitais de Gaza não estão operacionais e que Israel atacou mesquitas, igrejas, centrais de dessalinização e escolas, além de bloquear o acesso a medicamentos e alimentos.

"A situação é insustentável, o mundo árabe não pode permitir esta injustiça. Nenhuma pessoa racional pode justificar estas ações após 131 dias de crimes contra a humanidade", que não teriam acontecido, disse, sem o apoio dos Estados Unidos.