ADN-Madeira questiona valores das inscrições para a Festa da Flor

Foi com total estupefacção que o Partido ADN - Alternativa Democrática Nacional diz ter assistido hoje em 'sites' 'on-line' a abertura de inscrições para o Cortejo da Festa da Flor que ocorrerá em Maio, com um valor base de 150 euros por pessoa (maiores de 6 anos).

No texto, diz o ADN, consta ainda: "Com a obrigação de um ensaio semanal aos Domingos, aptidão para dança, alegria e vontade de participar". E ainda acrescentam - 'não temos pares, mamãs e crianças' -, assim como 'em caso de cancelamento não há direito a reembolso'".

É inadmissível e vergonhoso que isto continue a suceder, sabendo nós que este tipo de eventos resultam num grande retorno para os cofres da nossa Região, assim como para as empresas que trabalham no sector turístico. Numa Região onde cerca de 80.000 pessoas vivem no limiar da pobreza (um terço da população), como podem retirar dos seus orçamentos familiares tamanho montante para umas horas de uso desses fatos em prol da promoção da ilha? Miguel Pita, cabeça-de-lista do ADN

O ADN vai mais longe e diz que, "sabendo antemão que a Secretaria Regional do Turismo comparticipa com um valor (insuficiente) entregue a cada organização deste evento", entende que "outras entidades também deveriam apoiar estes cartazes turísticos, pois o comum cidadão já está a 'dar o corpo ao manifesto' com a sua participação e alegria".

Aproveitamos para questionar se estes valores pagos pelos "foliões" têm direito a recibo e respectivo IVA, já agora se podem ser apresentados em sede de reembolso de IRS, pois afinal de contas, estamos falando duma prestação de serviços. Miguel Pita, cabeça-de-lista do ADN

E lembra que, a 10 de Fevereiro, em directo na RTP-Madeira em plena transmissão do telejornal, o partido teve a oportunidade de denunciar esta "injustiça" aquando do Cortejo de Carnaval, em que os valores variavam entre os 100 e 120 euros. "E agora constatamos que esse alerta teve efeito zero e o valor até aumentou, até quando esta permissividade?", questiona.