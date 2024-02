Bloco de Esquerda quer criar salas de consumo assistido para resposta a dependências

A candidatura do Bloco de Esquerda à Assembleia da República defendeu, hoje, numa visita a Câmara de Lobos, a necessidade de se encararem as dependências como um "problema de saúde pública" e, por isso, quer que sejam criadas na Madeira salas de consumo assistido, onde as pessoas dependentes possam ter acesso a uma resposta de saúde e a uma resposta social também.

O partido indica que esta é já uma realidade em vários países da Europa. "Com uma equipa multidisciplinar que trabalha e cria relações de confiança com esta comunidade, que está excluída e estigmatizada, conseguiremos o objectivo triplo de as pessoas dependentes terem um local onde possam consumir em condições de segurança e de higiene, retirando o consumo da rua; actuará em termos de prevenção e tratamento médico, desonerando o serviço público de saúde em tratamentos e internamentos, e servirá também o propósito de promover um acompanhamento social e de reintegração na sociedade", explica.

A candidatura recorda que, esta semana, revelou-se que o número de jovens com 18 anos a consumir álcool diariamente duplicou entre 2021 e 2022. O Bloco de Esquerda ressalva as consequências deste tipo de consumo, nomeadamente em termos sociais, mas também de saúde.

" E o que nós vimos é que, nesta matéria das dependências, as famílias estão totalmente abandonadas", considera, pedindo respostas para este e outros problemas.