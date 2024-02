Revitalização dos hotéis em debate

O último dia do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, que decorre na cidade do Funchal, aborda esta manhã os temas da revitalização dos hotéis e as tendências do mercado.

O terceiro e último dia de trabalhos arranca com a mesa-redonda 'Hotel Turnaround - from distressed to distinguished', em que Luis Roll, CEO do Grupo Flagworld, Francisco Moser, Hospitality CEO do Arrow Global Portugal e Nicolau Pinheiro da Veiga, administrador da Just Stay Hotels, vão abordar os desafios diversos impostos à hotelaria, em especial as dificuldade operacionais e financeiras, analisando formas de transformação e revitalização das unidades.

Depois de um intervalo, segue-se a mesa-redonda 'Turismo de negócios e Mercado MICE: modo de sobrevivência ou oportunidade de renascimento?' com Carina Montagut, directora da ICCA e directora de Eventos Estratégicos da Feria de Valencia, Paulo Monge, director-geral de Vendas da SANA Hotels, e Diogo Assis, founder and CEO da VOQIN’.

Em discussão estarão as tendências do mercado e os desafios impostos ao Turismo, como a pandemia e o boom dos eventos 'on-line'.