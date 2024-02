Agora são os militares a ameaçar ir para a rua gritar

Bom dia. As manchetes deste dia, 23 de Fevereiro de 2024, estão nas primeira páginas a seguir e nos títulos, abordando várias áreas, que as compõem.

No semanário Expresso:

- "Militares ameaçam sair à rua se polícias tiverem aumentos"

- "Legislativas 2024. Indecisos. A angústia de quem não sabe em quem votar"

- "Autarcas do Algarve travam subida do preço da água"

- "Mais de 80% dos médicos dos hospitais privados estão no SNS"

- "Albuquerque trava adversários na secretaria"

- "Justiça muda regras dos interrogatórios dos detidos"

- "Fisco sem controlo nas criptomoedas"

- "Supremacistas aumentam presença nas universidades"

- "Dois anos de guerra na Ucrânia. Peso da morte na vida de todos os dias"

- "Juiz anula acusação da Santa Casa"

- "Morreu 'Rei Artur'"

- "Portela ganha Universidade de Lisboa"

No semanário Nascer do Sol:

- "Pedro Nuno Santos foi avisado da manifestação dos polícias"

- "Montenegro não foi alertado pelo seu núcleo e foi apanhado de surpresa"

- "Manuel Antunes, cirurgião cardiotorácico. 'O país tem de se adaptar se não quiser que o SNS seja destruído de vez'"

- "Municípios em polvorosa com atrasos no PRR"

- "Polícias. Radicais convocam novas ações de protesto para os próximos dias"

- "Duarte Cordeiro. Ministro vai de férias para a neve com candidatos na estrada"

- "Campanha. Das casas do Bloco e tiros do Chega aos cartazes e marketeiros"

- "Luís Castro. 'Tenho a obrigação e o dever de querer mais'"

- "Pedro Soares dos Santos [CEO da Jerónimo Martins]. 'Há um discurso de combate à riqueza. Querem que sejamos a Cuba da Europa'"

No Correio da Manhã:

- "Avó de Mortágua sem carta de despejo. Idosa mora na Avenida de Roma, em Lisboa, e paga cerca de 400 euros"

- "Toulouse-Benfica (0-0). Neves joga 90 minutos dois dias após o funeral da mãe"

- "Sporting-Young Boys (1-1). Leão desperdiça e cede empate"

- "Qarabag-Sp Braga (2-3). Guerreiros falham reviravolta"

- "FC Porto. Galeno na montra europeia"

- "Valência. Pânico em incêndio num prédio de 14 andares"

- "Mais de mil vítimas. PSP caça 1,7 milhões em burlas com rendas de casa"

- "Patrão da Lusiaves. Branqueamento leva 'barão dos frangos' a tribunal"

- "Artur Jorge 1946-2024. Morreu o treinador que via o futebol como arte"

No Público:

- "Saúde ainda só abateu perto de 100 mil utentes às listas dos médicos de família"

- "Reportagem. Especialistas desafiam partidos: 'A imigração também precisa de um pacto'"

- "Sondagens dão vantagem à direita no voto jovem a 10 de Março"

- "1946-2024 Artur Jorge. Homem do futebol e outras coisas bonitas"

- "50 anos do 25 de Abril. Para resistir à tortura, Aurora Rodrigues cantava"

- "Literatura. Frederico Pedreira [escritor e tradutor]: 'Escrever é a minha maneira de estar só'"

- "União Europeia. Portugal em 5.º na lista dos que mais beneficiam com PRR"

- "15.º Congresso. CGTP continua a ser uma 'arma' do PCP mas não basta"

No Jornal de Notícias:

- "Segurança nas cadeias em risco por falta de guardas"

- "1946-2024. Rei Artur largou as letras e deixou marca no futebol"

- "Liga Europa. Reserva dupla nos oitavos. Sporting 1-1 Young Boys / Toulouse 0-0 Benfica"

- "Braga dá luta mas sai do Azerbaijão com desaire no fim do prolongamento"

- "Testamento vital em queda depois de dois anos de crescimento"

- "Autarca de Gaia acusado pelo MP por idas à Liga dos Campeões"

- "Maia. Incêndio em fábrica de tintas obriga a evacuar casas"

- "Reportagem. Idosos dão teto a estudantes em troca de companhia"

- "SNS. Curry Cabral faz transplante de fígado inédito com robô"

- "Serralves preenche Ala Álvaro Siza com duas exposições multifacetadas"

No Diário de Notícias:

- "União Europeia. China e extrema-direita comprometem agenda para o ambiente"

- "Artur Jorge, o jogador e treinador com alma de poeta que levou o FC Porto à glória"

- "Curry Cabral faz transplante hepático com recurso a robô"

- "Entrevista. António Damásio [neurologista]. 'Há a substituição da educação, do tempo pessoal e de reflexão, pela diversão e entretenimento'"

- "Onde estava há 50 anos? Conceição Rosa Gonçalves, reformada"

- "NATO. Mark Rutte recebe apoio de Biden"

No Negócios:

- "Expansão do Metro de Lisboa derrapa"

- "O que ainda vale a rua para ganhar eleições?"

- "Pequenos investidores pesam mais em Lisboa do que em Paris ou Oslo"

- "Entrevista a Susana Salgado [autora e investigadora]. 'A resposta ao discurso de ódio é mais ódio'"

- "Lei Laboral. Travões à caducidade estão há nove meses por acionar"

- "Comércio. Sonae já tem o controlo da finlandesa Musti"

- "As suas finanças. Um consultório para esclarecer as dúvidas"

No O Jornal Económico:

- "EUA pedem apoio a Portugal para investigar investidores moçambicanos"

- "BCP apresentará lucro histórico em 2023 a rondar os 900 milhões"

- "Makro aponta para mil milhões de faturação em 2030"

- "Bruno Ferreira, managing partner PLMJ. 'Sou um otimista em relação à Inteligência Artificial'"

- "Fundo Njord Partners mandata Lazard para vender portuguesa Solidal"

- "Nvidia caminha a passos largos para os dois biliões em valor de mercado"

- "'É inaceitável ter um PRR durante 23 anos e perder dinheiro'. Entrevista com Emília Vieira [CEO da Casa de Investimentos]"

- "Infografia: 11 países da NATO já gastam pelo menos 2% do PIB em defesa"

- "Grupo Bel de Marco Galinha regista lucros de oito milhões de euros em 2023"

- "BCE e Fed mantêm prudência no início do ciclo de cortes nas taxas de juros"

No A Bola:

- "Artur Jorge. Outro rei que parte"

- "Toulouse-Benfica (0-0). Passagem com sofrimento"

- "Sporting-Young Boys (1-1). Desperdício até de Gyokeres"

- "Qarabag-SC Braga (2-3). Pássaro fugiu duas vezes"

No Record:

- "Toulouse-Benfica (0-0). Sporting-Young Boys (1-1). Só para grandes. Águias e leões confirmam favoritismo mesmo a meio-gás"

- "Qarabag-SC Braga (2-3). Guerreiros tombam no tempo extra"

- "FC Porto. O plano anti-Arsenal de Conceição. Saiba como pararam ingleses"

- "Galeno é a estrela. Nomeado para jogador e golo da semana"

- "Adeus ao rei. Artur Jorge 1946-2024"

E no O Jogo:

- "Artur Jorge 1946-2024. Teremos sempre Viena. Morreu o primeiro treinador português a ganhar a Taça dos Campeões Europeus"

- "Liga Europa. Sporting 1-1 Young Boys. Dá para tudo, até desperdiçar. Rúben Amorim: 'Devíamos ter mais uma vitória na Europa'"

- "Toulouse 0-0 Benfica. Águias passam por um aperto. Schmidt: 'Foi o suficiente, defendemos bem'"

- "Qarabag-Braga 2-3 [a.p]. Travados por tiros nos pés. Artur Jorge: 'Não podemos sofrer golos assim'"