Madeira supera o País a vacinar contra o sarampo. Região apresenta elevadas coberturas vacinais contra a doença, revela a Direcção Regional da Saúde. Ainda assim, as autoridades regionais mantêm-se em alerta numa altura em que há um surto do vírus na Europa. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 9.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Falta de cais ‘amarra’ patrulha com meio século à Madeira. Limitações do Porto do Funchal afastam meios de fiscalização da Marinha com maior capacidade operacional, como a corveta ‘António Enes’. O processo de rendição da guarnição passa a ser feito de 6 em 6 meses, no que a Armada entende por ‘regionalização do navio’.

Adaptação e capacidade de mudança. O segundo dia do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e do Turismo, que termina hoje no Funchal, ficou marcado por temas centrais como mobilidade, sustentabilidade, perspectivas de mercados, tecnologias e novas gerações.

Na justiça, começou a ser julgado o homem que matou o toxicodependente que lhe entrou no terreno para roubar anonas, em Santo Amaro. Julgamento faz-se perante um tribunal de júri, incomum na Madeira. “Nunca quis ferir ninguém, muito menos matar”.

Por fim, C.ª de Lobos aglomera serviços e reafecta área para novas habitações.

