Arrow Global aposta na requalificação dos hotéis Dom Pedro na Madeira

Os Hotéis Dom Pedro na Madeira, vendidos em 2023 pelo grupo Saviotti à gestora britânica Arrow Global, serão alvos de uma requalificação, revelou hoje Francisco Moser, Hospitality CEO da Arrow Global Portugal.

As unidades hoteleiras Dom Pedro Machico e o Dom Pedro Garajau, localizados na Madeira, vão beneficiar de uma intervenção a ter início em 2025, avançou o interveniente na mesa-redonda 'Hotel Turnaround - from distressed to distinguished' do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e do Turismo, que decorre na cidade do Funchal.

São unidades já que têm uma grande tradição na ilha, com muita procura, com óptimas performances de ocupação, mas obviamente nós queremos melhorar, queremos ter mais diversificação de segmentos de mercado, temos de buscar outros clientes. Francisco Moser, Hospitality CEO da Arrow Global Portugal

A Arrow Global Portugal gere um total de 15 hotéis e 9 campos de golfe.