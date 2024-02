Trânsito normal em curso

O trânsito que se processa nesta manhã de sexta-feira aparenta ser igual a tantas sextas-feiras, com muito movimento mas menos tráfego automóvel do que nos restantes dias úteis da semana.

Para já, algum congestionamento na zona da Cancela e pouco além do Pinheiro Grande, na 'fronteira' para a vista do Funchal. Mais para o centro, também pouco movimento, com excepção da rotunda do Hospital e imediações.

Também toda a zona afecta ao Largo Severiano Ferraz (Cruz Vermelha) aparenta estar com muito trânsito congestionado, o mesmo ocorrendo na Estrada da Fundoa, mais precisamente na zona dos Viveiros.

Muita atenção à perda da visibilidade por causa do encadeamento do sol.