Hotelaria e Turismo em debate no Centro de Congressos

O 34.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo continua esta quinta-feira o seu segundo dia, no Centro de Congressos da Madeira. Sob o tema 'Horizonte 2030', hoje, estão previstas várias 'talks', mesas redondas e conversas.

Pelas 9 horas Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) dará início à apresentação do congresso. Meia hora depois, vai decorrer a conversa 'Nova Ordem Mundial: Desafios Globais e Oportunidades Emergentes', que contará com a presença do presidente do Concelho Europeu, Charles Michel, do ex-Diretor Geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, e a jornalista da Antena 1 Martia Flor Pedroso.

A conversa pretende promover uma reflexão sobre as mudanças em curso e os efeitos na geopolítica, economia, segurança, direitos humanos e cooperação internacional, assim como os desafios com que a União Europeia interna e externamente se debate.



Às 11 horas será tempo da 'talk' intitulada 'Sustentabilidade e criação de valor: o futuro hoje', que pretende pensar sobre o que significa criar valor, num contexto fortemente pressionado economicamente, socialmente e ambientalmente.

A oradora será a administradora executiva da SONAE MC, Isabel Barros.

A próxima iniciativa decorre às 11h30, onde os participantes poderão assistir a quatro 'talks' de 15 minutos, sobre 'Transformar a Hotelaria: Do Conceito à Experiência', 'Marketing & Branding: Transformar Lugares em Experiências Memoráveis', 'F&B: Como criar experiências únicas' e 'Inteligência Artificial Generativa na Hotelaria e Turismo'.

Às 12h15 a designer de interiores Nini Andrade Silva falará sobre 'Arquitectura & Design 2030: Projectar o amanhã'.

Antes do almoço vai decorrer a mesa-redonda 'Transformar a Hotelaria: Do Conceito à Experiência', moderada por Rodrigo Machaz.

Já pelas 15 horas 'Dilema reservas diretas vs. OTAs: como integrar e concorrer' é o tema debatido na mesa-redonda que irá juntar Pedro Dias de Sousa, director Comercial Amazing Evolution, Filipe Bonina, director de Marketing DHM – Discovery Hotel Management e Louise Lijmbach, Area Manager Portugal e Cabo Verde Booking.com. Paulo Duarte, director Geral Memmo Hotels, irá moderar a conversa.

Uma hora e meia depois, Pedro Pina, vice-presidente EMEA Youtube, estará em entrevista guiada por Fernando Alvim, locutor e apresentador de TV, sob o tema 'Cores da Mudança: As Gerações e o Mosaico do Futuro'.

A última conversa deste segundo dia debruçar-se-á sob os 'Talentos Versáteis: A Força Motriz do Amanhã', onde serão investigadas como as competências estão a superar as tradicionais funções estanques, dando origem a uma mão-de-obra mais diversificada e versátil, com exigências específicas.

A mesa-redonda será moderada por Rui Bairrada, CEO do Doutor Finanças e os intervenientes serão: Antero Cardoso, VP Operations Management Eco & Midscale Brands Southern Spain & Portugal Accor, Cristina Siza Vieira, vice-presidente AHP e Susana Coerver, Partner Ideators.cc & Kindology Co Founder.

O dia culmina com um jantar no Casino Park Hotel.

Tal como já noticiado pelo DIÁRIO, este congresso reúne mais de 450 participantes que pretendem, até amanhã, último dia do congresso, partilhar e debater sobre os sectores da hotelaria e turismo.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

00h00 às 23h59 - Greve total dos guardas prisionais;

9h00 - Reunião Plenária n.º 28, na Assembleia Legislativa da Madeira;

9h00 às 16h00 - Balcão Único do Prédio (BUPi) abre cinco balcões na Madeira: Calheta, Ponta do Sol, Ribeira Brava, Porto Moniz e São Vicente.

9h00 às 17h00 - Feira temática de moda, bijuteria e decoração no Mercado dos Lavradores;

11h00 - Reunião da 4.ª Comissão Especializada Permanente de Habitação, Energia e Infraestruturas, na Assembleia Legislativa da Madeira;

11h30 - Abertura do Espaço de Apoio Sénior, em Câmara de Lobos;

16h00 - A Casa da Cultura de Santana inaugura hoje duas exposições intituladas 'Ilustrações e Verdades', da autoria de Kosme Millán Rodríguez, e 'A Expressão da Natureza', de Diogo Gualter;

18h00 - O Centro Cultural e de de Investigação do Funchal apresenta 'Cadernos da Paz', n.º4;

18h30 - Palestra 'Tratar o Cancro por Tu', no auditório do Colégio dos Jesuítas, vai abordar o cancro do colón;

19h30 - O padre Carlos Macedo, que está de visita à Madeira, celebra uma eucaristia no Convento da Caldeira, em Câmara de Lobos;

Agenda Política

10h00 - PS Madeira visita a sidraria 'Quinta da Moscadinha';

12h30 - CDU realiza uma acção de contacto com os trabalhadores nas empresas e locais de trabalho, na porta da empresa Horários do Funchal;

15h00 - Candidatura da IL reúne com a ANP Madeira;

15h30 - Gonçalo da Câmara Pereira está de visita à Madeira.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 22 de Fevereiro, Dia Europeu da Vítima de Crime:

1788 - Nasce Artur Schopenhauer, filósofo alemão.

1819 - A Espanha cede a Florida aos Estados Unidos.

1832 - D. Pedro abdica do trono do Brasil para se dedicar à causa liberal portuguesa. A Guerra Civil estender-se-á até 1834.

1906 - É publicado o manifesto contra a apreensão de jornais, subscrito por França Borges, do jornal O Mundo, Moreira de Almeida, de O Dia, Magalhães Lima, da Vanguarda, Alfredo Cunha, do Diário de Notícias, e Zeferino Cândido, de A Época.

1912 - O contrato para introdução da telegrafia sem fios em Portugal é assinado entre o Governo e a Marconi.

1933 - O texto da futura Constituição de 1933, que consagra a ditadura do Estado Novo, é publicado no Diário do Governo. A proposta será sujeita a plebiscito a 19 de março. A abstenção será contada como voto de apoio.

1943 - II Guerra Mundial. A Gestapo executa os irmãos Hans e Sophie Scholl, membros do grupo Rosa Branca, movimento de resistência ao regime nazi.

1945 - II Guerra Mundial. Operação Clarion: dez mil aviões das forças aliadas atacam os principais meios de comunicação da Alemanha nazi.

1974 - É posto à venda o livro "Portugal e o Futuro", de António de Spínola, vice-chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, antigo governador-geral da Guiné.

1975 - O Movimento das Forças Armadas (MFA) reforça os poderes chamando a si o direito de veto sobre decisões políticas fundamentais.

1987 - Morre, aos 58 anos, o artista norte-americano Andrew Warhola, Andy Warhol, referência da Pop Art.

1990 - Explode o foguetão Ariane, pouco depois do lançamento, na Guiana francesa.

2000 - A Associação Portuguesa de Escritores atribui o Prémio Vida Literária a Eugénio de Andrade.

2005 - A autarca Fátima Felgueiras começa a ser julgada à revelia no Tribunal de Fafe, num processo de difamação.

2007 - O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, preside ao primeiro Conselho de Estado do seu mandato, para analisar as perspetivas futuras das missões militares e militarizadas portuguesas em operações de paz no estrangeiro.

2011 - Um sismo de magnitude 6,3 na escala aberta de Richter em Christchurch, na Nova Zelândia, faz dezenas de mortos e centenas de desaparecidos.

2013 - Morre Wolfgang Sawallisch, maestro e pianista alemão de 89 anos, foi durante 20 anos diretor da Ópera do estado da Baviera.

2023 - O ex-assessor jurídico do Benfica Paulo Gonçalves é condenado a dois anos e seis meses de pena suspensa por corrupção no julgamento do processo E-toupeira.

Este é o quinquagésimo terceiro dia do ano. Faltam 313 dias para o termo de 2024.

