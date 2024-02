80% dos guardas prisionais na Região aderiram à greve

A greve nacional dos guardas prisionais também teve um forte impacto na Madeira, com o sindicato a apontar para uma adesão na ordem dos 80% dos 143 guardas existentes na Região.

Durante o primeiro período da manhã, a adesão atingiu os 71%, um número que subiu para os 81% ao longo do dia. "Por norma, as adesões aqui na Região têm sido bastante significativas", destacou Telmo Pinho, dirigente sindical, que garantiu que os serviços mínimos foram cumpridos. "Em conformidade com todas as greves que o corpo sindical faz, os serviços mínimos são garantidos e esta não foi diferente, apesar da forte adesão", sublinhou.

Quanto aos próximos passos do sindicato, Telmo Pinho indicou que vão ficar a aguardar a resposta do Governo às reinvindicações, mas se necessário, novas greves serão consideradas.