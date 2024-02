Albuquerque recomeça hoje visitas oficiais com a presença da comunicação social

Depois de um período de quase um mês que não existiu convocatória para a comunicação social para as iniciativas oficiais do chefe demissionário do Executivo, Miguel Albuquerque volta hoje a dar continuidade ao seu roteiro pelas empresas regionais sob o olhar atento dos jornalistas.

Desta feita, pelas 11 horas, o presidente do Governo Regional em gestão visita as novas instalações da empresa Unilift – Manutenção e Aluguer de Máquinas, Unipessoal Lda., ao Parque Empresarial da Ribeira Brava, lotes 10 a 12, Sítio Monte Gordo, Boa Morte, Ribeira Brava.

Miguel Albuquerque continua arguido por suspeitas de corrupção, embora não tenha sido ouvido até agora pela Justiça. Depois da sua demissão, lidera agora um Governo de gestão. É igualmente candidato às 'directas' do PSD-Madeira em Março, antes de se saber a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa sobre se mantém este governo ou dissolve a Assembleia Legislativa e convoca eleições Regionais antecipadas.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 às 16h00 - 8.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos, com entrega de prémios, às 15h, com a presença de Jorge Carvalho, no Pavilhão Desportivo do Porto da Cruz;

- 9h30 - Reunião Task-Force Regional, na Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil;

- 9h30 às 13h00 - Último dia do 34.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo;

9h30 às 10h30 - Mesa-redonda 'Hotel Turnaround - from distressed to distinguished'

10h30 às 11h30 - Mesa-redonda 'Turismo de negócios e Mercado MICE: modo de sobrevivência ou oportunidade de renascimento?'

12h00 às 12h30 - Talk '2030 e mais além'

12h30 às 13h00 - Encerramento com a presença de Eduardo Jesus;

- 10h00 - PS-Madeira visita ao Engenho do Porto da Cruz;

- 10h00 / 14h00 / 18h00 - Visita de evangelização do Padre Carlos Macedo à Madeira, com atendimento seguido de eucaristia, na Capela do Bom Jesus - Funchal;

- 10h00 às 15h00 - CHEGA realiza acções de pré-campanha e de campanha

10h00 - Reunião com o Sindicato dos Bombeiros Sapadores

15h00 - Reunião com a direcção da ACIF

- 11h00 - Apresentação do IX KM Vertical de Câmara de Lobos, na praceta do Centro Cívico do Curral das Freiras;

- 11h00 - Bloco de Esquerda promove Iniciativa Política, na Universidade da Madeira, Tecnopólo;

- 11h00 - Iniciativa Liberal realiza conferência de imprensa, na sala de imprensa da ALRAM

- 12h45 - Conferência de imprensa do treinador do Marítimo, no Estádio do Marítimo;

- 14h00 às 17h00 - BUPi abre balcões na Região Autónoma da Madeira, na Auditório da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas - Funchal

- 14h00 às 18h00 - Workshop plano de bem-estar em demência: a aplicação de um novo modelo de prestação de cuidados, na delegação da Madeira da Alzheimer Portugal, no Complexo Habitacional da Nazaré;

- 15h30 - Visita de Gonçalo da Câmara Pereira (PPM) à Região e, no âmbito da protecção do mar e da costa marítima, vai visitar a Praia Formosa e a sua promenade;

- 16h00 - CDU apresenta propostas sobre a defesa do património de interesse nacional, junto à igreja paroquial- freguesia do Curral das Freiras

- 16h30 - PTP realiza campanha política na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 17h30 - Reunião extraordinária da SEDES, que terá como ponto único: a análise da situação política, ecónomica e social da RAM e seu contexto futuro, na Reitoria da Universidade da Madeira;

- 17h30 - Conferência 'Icónes em Portugal: Legado do Bispo Emérito do Funchal D. Teodoro de Faria, no Museu de Arte Sacra, no Funchal;

- 18h00 - 6.ª edição da 'Música nos Museus', com o concerto dos Triângulo, no Museu Henrique e Francisco Franco;

- 18h00 - Iniciativa da rubrica 'Mulheres Extraordinárias', sob a temática 'Silêncios (no feminino)', pela mão de Rita Rodrigues, no Convento de Santa Clara;

- 18h00 - Mesa-redonda sobre a Problemática da Cultura da Cerejeira c/ presença de Aurélia Sena, técnica da Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, na Quinta Leonor - Jardim da Serra

- 18h30 às 20h30 - Treino intensivo com Pedro Vieira e João Plantier, na Quinta do Padel;

- 19h00 - JPP realiza apresentação Pública da Candidatura, com o porta-voz: Filipe Sousa, Élvio Sousa e Élia Ascensão, na Praça do Povo - Funchal;

- 19h00 - Espectáculo de dança contemporânea 'Again(st) Certain - Again(st) Even' e 'Ritual de Sombras', no auditório do Fórum Machico;

- 19h00 - I Festival de Sopas no Porto Santo, no Parque de Estacionamento da Igreja do Espírito Santo;

- 21h00 - Concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 21h30 - 1.ª sessão do Madeiradig City Sessions, na Rua da Carreira nº 119;

CURIOSIDADES:

- Dia de São Policarpo;

- Este é o quinquagésimo quarto dia do ano. Faltam 312 dias para o termo de 2024;

EFEMÉRIDES:

1797 - Todos os detentores de bens da Coroa portuguesa e os herdeiros de morgados ou capelas passam a ter de servir no Exército ou na Marinha, sob pena de devolução dos bens.

1911 - Os bispos portugueses contestam as medidas da I República: a Lei do divórcio, a criação do registo civil, o fim do juramento religioso nos tribunais.

1916 - Grande Guerra 1914-1918. Portugal apreende os navios alemães nos portos portugueses para "serem colocados ao serviço da causa luso-britânica".

1917 - Grande Guerra 1914-1918. Parte para França o segundo contingente do Corpo Expedicionário Português.

1918 - É alterada a lei de separação do Estado e da Igreja. São restituídos ao clero os poderes temporais em relação ao culto religioso.

1919 - O Governo transitório de Domingos Pereira decreta a extinção da polícia política, criada por Sidónio Paes.

1942 - II Guerra Mundial. Um submarino japonês bombardeia a refinaria petrolífera norte-americana de Santa Bárbara, Califórnia.

1944 - É criado o Secretariado Nacional de Informação, Cultura Popular e Turismo, novo nome do Secretariado da Propaganda Nacional, na dependência direta de Oliveira Salazar.

1945 - II Guerra Mundial. Os fuzileiros norte-americanos tomam o monte Suribachi, em Iwo Jima, Japão.

1961 - O Conselho de Segurança da ONU emite a primeira resolução condenatória da política colonialista de Oliveira Salazar.

1970 - Primeira reunião do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, em Estrasburgo.

1972 - É constituído o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol.

1974 - O programa A Voz das Forças Armadas, na Rádio Portugal Livre, anuncia o apoio ao Movimento dos Capitães, "para que o fascismo e as guerras coloniais desapareçam do nosso país".

1981 - Tentativa de golpe de estado em Espanha, com o assalto das Cortes pelo tenente-coronel Tejero Molina. A revolta é dominada.

1987 - É descoberta na galáxia satélite da Via Láctea chamada Grande Nuvem de Magalhães, uma nova estrela fracamente visível a olho nu -- A Supernova.

1992 - António Guterres é eleito secretário-geral do Partido Socialista no X Congresso.

1997 - O semanário britânico Observer noticia a existência da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado como sucesso, nascida a 05 de julho de 1996, no Instituto Roslin, em Edimburgo.

2001 - A polícia autónoma basca (Ertzaintza) detém no País Basco 15 membros e colaboradores da ETA Militar.

2003 - Meio milhão de pessoas manifestam-se em Madrid contra a atitude das autoridades, após o afundamento do petroleiro Prestige, ao largo da Galiza, em novembro de 2002.

2007 - 46 países assinam em Oslo, Noruega, uma declaração apelando à proibição do fabrico de bombas de fragmentação a partir de 2008.

2008 - O movimento de professores "Em Defesa da Escola Pública" reúne 700 pessoas em Leiria e aprova uma moção em que "defende a escola pública e condena o modelo de gestão" proposto pelo Governo.

2010 - A maior base de dados estatísticos sobre Portugal -- a Pordata - com acesso universal e gratuito passa a estar disponível na Internet, resultado de uma iniciativa da Fundação Francisco Manuel dos Santos, presidida pelo investigador António Barreto (disponível em www.pordata.pt).

2012 - O Tribunal da Relação de Lisboa mantém cinco das seis condenações dos arguidos do processo Casa Pia, tendo mandado repetir parte do julgamento no que se refere aos crimes alegadamente cometidos na casa de Elvas. Apena de prisão de Carlos Silvino é reduzida de 18 para 15 anos e a de Carlos Cruz de sete para seis.

2014 - O parlamento ucraniano designa como Presidente interino, Olexandre Turchinov, braço-direito da líder da oposição Iulia Timochenko.

2016 - A Assembleia da República aprova na generalidade a proposta de Orçamento do Estado e as Grandes Opções do Plano de 2016, com votos favoráveis de PS, BE, PCP e Verdes, abstenção do PAN e votos contra de PSD e CDS-PP.

2017 - O antigo diretor-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) Rodrigo Rato é condenado a quatro anos e meio de prisão por se ter apropriado indevidamente de património de dois bancos espanhóis a que presidia.

2018 - Rick Gates, que foi o 'número dois' da campanha eleitoral do Presidente norte-americano, Donald Trump, declara-se culpado das acusações de conspiração e falso testemunho na investigação à alegada ingerência russa nas eleições presidenciais de 2016.

2019 - O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, fecha a fronteira e rompe relações diplomáticas com a Colômbia. Soldados venezuelanos bloqueiam as pontes que unem os dois países para impedir a entrada dos camiões com ajuda humanitária. Confrontos nas fronteiras terrestres com a Colômbia e o Brasil provocam, segundo a imprensa local, 15 mortos e trezentos feridos.

2022 - O Parlamento da Ucrânia aprova a instauração do estado de emergência no país, a partir do dia 24 e por trinta dias, proposto pelo Presidente, Volodymyr Zelensky, perante o agravamento da situação no leste do país e da ameaça militar da Rússia.

PENSAMENTO DO DIA: