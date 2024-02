IPMA acrescenta mais duas horas ao aviso amarelo

Tal como previsto pelo IPMA, a agitação marítima irá prolongar-se até domingo, assim também a Capitania do Porto do Funchal prolonga os avisos à população e à navegação para o estado do vento e do mar. Nomeadamente para a orla marítima, até às 6h00, mas apenas de amanhã, 24 de Fevereiro, prevendo-se que continue a actualizar estes avisos em vigor na costa Norte da Madeira - mas nunca é demais ter atenção a Sul -, bem como na costa do Porto Santo.