Cristina Siza Vieira garante que sustentabilidade “não é só blá-blá” no sector do Turismo

“Sem planeta, sem paz, sem pessoas, não há negócio do Turismo”. Foi com esta frase que a vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Cristina Siza Vieira, justificou o tema – ‘Horizonte 2030’ – escolhido para o 34.º Congresso Nacional de Hotelaria e Turismo, prossegue esta quinta-feira, pelo segundo dia, no Centro de Congressos da Madeira (Casino).

A porta-voz da organização explicou que este “congresso está totalmente orientado para a sustentabilidade” e as empresas deste sector estão alinhadas com o compromisso da União Europeia ‘Fit for 55’, que visa reduzir em 55% as emissões de gases com efeitos de estufa até ao ano 2030. Citando a jovem activista Greta Thunberg, Cristina Siza Vieira garantiu que a questão da sustentabilidade “não é só blá-blá’ no sector da hotelaria e do turismo.