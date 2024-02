Diploma de Louvor e Mérito Hoteleiro e Turístico da AHP vai para Luís Araújo

O Diploma de Louvor e Mérito Hoteleiro e Turístico da Associação da Hotelaria de Portugal foi atribuído esta quarta-feira, 21 de Fevereiro, ao madeirense Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal.

A distinção foi entregue pelas mão do presidente e da vice-presidente da AHP, Bernardo Trindade e Cristina Siza Vieira, respectivamente, durante o 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e do Turismo, que decorre na Região Autónoma da Madeira.

Bernardo Trindade destacou o empenho e profissionalismo de Luís Araújo em prol do turismo de Portugal.

Luís Araújo agradeceu a distinção, atribuindo o mérito aos seus antecessores e às entidades, bem como aos profissionais, com quem trabalha.

Antes, foi prestada uma homenagem ao empresário André Jordan, que fez história no sector do turismo, falecido no início deste mês.