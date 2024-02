O presidente demissionário do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, atentou esta quarta-feira, 21 de Fevereiro, para os desafios que o Turismo regional enfrenta, nomeadamente a falta de mão-de-obra e o aumento do turismo activo.

Durante a abertura do 34.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, o governante afirmou que a importação de mão-de-obra "é um desafio decisivo para o Turismo", alertando que a "importação de mão-de-obra para a hotelaria tem de ser feita de forma cautelosa", com a boa "integração dos cidadãos estrangeiros", de forma a evitar "perturbações sociais".

Miguel Albuquerque defende uma articulação cuidadosa entre as entidades públicas e o sector hoteleiro para salvaguardar as condições de integração à mão-de-obra proveniente do estrangeiro.

O aumento do turismo activo na Região obriga também a uma atenção acrescida, refere o governante madeirense, que aponta para a necessidade de "encarar de frente a diversificação da procura com qualidade na oferta", com a melhoria dos percursos pedonais.

No que toca aos turistas da actualidade, que procuram um destino activo e com uma oferta diversificada, Albuquerque apontou para o investimento no "Teleférico do Curral das Freiras, um dos mais importantes da Europa, numa das zonas mais bonitas da Madeira".

Sobre a taxa turística, o presidente do Governo Regional desmereceu os debates considerando que a mesma "não tem nada de especial", afirmando que "o importante é que o resultado da taxa turística seja aplicado na melhoria das estruturas turísticas".