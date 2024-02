Oficiais de justiça voltam a abdicar da greve no caso Madeira

Os oficiais de justiça abdicam hoje, pelo terceiro dia consecutivo, à greve às horas extraordinárias de forma a garantir o prosseguimento do primeiro interrogatório judicial dos três arguidos detidos no âmbito do processo de alegada corrupção na Madeira.

Os funcionários judiciais deverão ficar de serviço até às 20 horas, ‘pro bono’, pelo terceiro dia consecutivo.

As diligências tiveram início esta quinta-feira, 1 de Fevereiro, pelas 9h30, com o CEO da Socicorreia, Custódio Correia, a começar a ser ouvido pelo juiz de instrução criminal às 9h45.

Os restantes arguidos, Pedro Calado e Avelino Farinha, estão presentes do Tribunal Central de Investigação Criminal, em conjunto com os advogados, para consulta das provas indiciárias do Ministério Público.