VIII Simpósio anual da ESS-UMa realiza-se a 5 de Fevereiro sob o lema 'Consigo+Saúde'

O oitavo Simpósio Anual da Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira (EES-Uma) realiza-se no 5 de Feveiro, sob o lema 'Consigo+Saúde'

A iniciativa, levada a cabo no âmbito do Curso de Licenciatura em Enfermagem da UMa (CLE), é desenvolvida em cooperação com o SESARAM e pretende reunir a comunidade académica, profissionais da área da saúde, da educação e colaboradores.

"O objectivo passa por promover dinâmicas de desenvolvimento e partilha de conhecimento e reflexão sobre determinantes para a prevenção de quedas no idoso que fundamentem a implementação de intervenções comunitárias orientadas para o fortalecimento de uma cultura de segurança, ganhos em saúde e melhoria da qualidade de vida dos idosos e da importância do contexto comunitário enquanto meio promotor e protector da saúde", explica a Universidade através de nota de imprensa.

A sessão de abertura do simpósio está marcada para as 9h00, no Auditório da Reitoria, com a presença do Reitor, Sílvio Moreira Fernandes; do Secretário Regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos; do Presidente da ESS-UMa, Gregório Freitas; do Coordenador da Comissão de Gestão de Risco Global e Membro da equipa de Coordenação da Comissão de Avaliação para a implementação de Recomendações de Quedas em Idosos na RAM (CAIR-PQI RAM), Ricardo Silva; e do Estudante do 4º ano CLE 2020-2024, João Pinto.

O programa do evento contempla uma conferência intitulada 'Incidente de Queda do Doente: Visão da realidade Nacional', proferida por Susana Ramos, Enfermeira Gestora e Coordenadora do Gabinete de Segurança do Doente e membro da Comissão da Qualidade e Segurança do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, seguida de uma mesa-redonda acerca do Programa de Prevenção de Queda no SESARAM, com a participação de Ricardo Silva e Soraya Machado, respetivamente Enfermeiro Gestor e Enfermeira Especialista do SESARAM, EPERAM. Durante o evento, os participantes terão, ainda, a oportunidade de conhecer o Projecto 'Consigo+Saúde', que será apresentado em detalhe pelos estudantes do CLE 2020-2024.

As intervenções de encerramento serão proferidas pelo estudante representante do CLE 2020-2024, pelo Enfermeiro Gestor Ricardo Siva, e pela Equipa docente do Projecto de Intervenção em Enfermagem IV 2023-2024.