A Câmara Municipal do Funchal informa que, devido à realização de trabalhos de lavagem de túneis, será necessário interromper a circulação rodoviária nos arruamentos e nas datas abaixo indicadas durante o ano de 2024, entre as 21 horas e as 3 horas da manhã

"Solicita-se aos condutores a melhor compreensão pelos incómodos causados e a colaboração no cumprimento da sinalização temporária existente", sublinha a autarquia.