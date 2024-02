"Solistas OCM" apresentam-se hoje com saxofonista Elvis Sousa no Savoy Palace

O Quinteto de Sopros "Solistas OCM" da Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se com o saxofonista Elvis Sousa, para "presentear o público com um belo e interessante repertório no concerto nesta quarta-feira, 14 de Fevereiro, Dia de São Valentim, com início às 21h00 no distinto e proeminente Savoy Palace, um hotel inspirado na beleza da Ilha da Madeira, pertencente a um dos nobres parceiros da nossa atividade, o Grupo Savoy Signature", informa Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira.

Assim, "será neste deslumbrante espaço da nossa cidade do Funchal, que os 'Solistas OCM' irão oferecer um concerto com uma programação criteriosa e que se quer inspiradora, com obras com estéticas marcantes na sua origem e no seu período histórico", acrescenta. "De salientar que a experiência com as nossas propostas distintas de programas e de brilhantes interpretações, fazem com que os nossos concertos de música de câmara tenham uma procura e o reconhecimento por parte do nosso público que muito nos satisfaz."

Desta forma, "para este concerto, as obras selecionadas pelo Quinteto de Sopros 'Solistas OCM' são de 'influências francesas' de quatro compositores: Bruno Belthoise ([n. 1964] - Fandango pour Quintette à Vent), Darius Milhaud ([1892 – 1974] arr. D. Stewart – Scaramouche Suite Pour Alto Saxophone et Quintette à vent), Claude Debussy ([1862 - 1918] Arr. G. Davies - Petite Suite) e Jacques Ibert ([1890 - 1962] - 3 Pièces Brèves)", revela.

Quanto ao convidado para este concerto, "o saxofonista Elvis Sousa pertence a uma próspera geração de saxofonistas em Portugal. Elvis foi o único saxofonista português a conseguir, em detrimento de mais de 100 estudantes saxofonistas de todo o mundo, a única e restrita vaga anual, em Mestrado 'Performance', no Conservatório Nacional Superior de Música e Dança de Paris. No seu palmarés tem mais de dez prémios em concursos nacionais e internacionais. Neste concerto, Elvis Sousa interpretara com o quinteto de sopros 'Solistas OCM' a obra 'Scaramouche Suite para Saxofone Alto e Quinteto de Sopros' do compositor Darius Milhaud, com arranjo de D. Steward", acrescenta ainda.

Recorda o responsável que "o Quinteto de Sopros 'Solistas OCM' é constituído pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas duas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música. Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas".

Os integrantes são "Ana Rita Oliveira na Flauta, Daniel Cuchí no Oboé, José Manuel Barros no Clarinete, Tatiana Martins no Fagote e Péter Víg na Trompa", todos "músicos dedicados e experientes, contribuindo para o sucesso de mais uma temporada da Orquestra Clássica da Madeira que está, há décadas, a marcar a vida cultural na Região", elogia.

E diz mais, Norberto Gomes, que "a Orquestra Clássica da Madeira sente-se verdadeiramente agradecida com esta parceria porque desta forma consegue com elevação receber os seus convidados maestros e solistas, que integram esta Temporada 2023/2024 comemorativa dos sessenta anos da Orquestra Clássica da Madeira. São parcerias deste nível que fazem a diferença na nossa atividade onde estas simbioses de capacidades elevam os desígnios de cada um".

Sendo o público "pilar da nossa actividade", não deixa de endereçar um "agradecimento muito especial", salientando que para mais este encontro com a música os bilhetes ficam a 15€ (preço único) à venda na Recepção do Hotel Savoy Palace (a Bilheteira é gerida exclusivamente pelo Parceiro).