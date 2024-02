29 surfistas em dificuldades resgatados na praia de Carcavelos em Cascais

Após ter recebido do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, pelas 16h32, um Aviso de Sinal 6 (Mau Tempo) para o Arquipélago da Madeira", que corresponde "vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direção", a Capitania do Porto do Funchal comunica a situação à população, num aviso que vigora até às 18 horas de amanhã.