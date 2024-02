Emigrantes perplexos com situação política da Madeira, diz Élvio Sousa do JPP

Élvio Sousa, o candidato do JPP às eleições legislativas nacionais de 2024 pelo círculo da Europa, visitou várias associações, bares e restaurantes de emigrantes portugueses no ‘Little of Portugal” onde teve a oportunidade de ouvir os anseios e as preocupações da comunidade.

O candidato refere que os emigrantes apontaram que o efeito devastador das guerras e os custos acrescidos da inflação estão também a atingir muitos negócios e as vidas dos emigrantes.

Uma outra queixa que o candidato do JPP ouviu foi o facto da companhia de bandeira portuguesa, que no passado disponibilizava dois voos directos entre Madeira e Londres, e agora nem um. "Dizem ser uma vergonha e um desprezo" para com a comunidade portuguesa radicada no Reino Unido.

“Ao longo desta tarde constatei o grande carinho que a comunidade português tem pela “sua terra mãe”, afirmou.

Os emigrantes com quem Élvio Sousa contactou demonstraram alguma perplexidade perante a situação política regional.

Por outro lado, a comunidade portuguesa queixou-se da ausência dos deputados da Assembleia da República e da Assembleia Regional em outras actividades da comunidade ao longo do ano.

Os emigrantes referiram que só aparecerem e lembram-se dos emigrantes quando é pela altura das eleições.

Esta noite, o cabeça de lista pelo círculo da Europa do JPP, Élvio Sousa, participa num jantar com a comunidade emigrante no Scalibrini Fathers Centre no centro de Londres.

O candidato termina amanhã uma visita de três dias à comunidade portuguesa do Reino Unido.