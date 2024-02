União da Mocidade comemora 111° aniversário com concerto e inauguração

A Associação Recreio Musical União da Mocidade comemora o 111.º aniversário com um concerto especial, agendado para as 21 horas da próxima sexta-feira, dia 16 de Fevereiro, na Assembleia Legislativa da Madeira e inauguração da Praceta Eurico Martins.

Do programa festivo da celebração do aniversário da associação centenária madeirense consta "uma série de eventos especiais que destacam a rica história e contribuições culturais para a comunidade madeirense", refere a direcção da associação.

O concerto da próxima sexta-feira, 16 de Fevereiro, na Assembleia Legislativa da Madeira, será protagonizado pela Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) que apresentará jovens solistas de músicos, "além de outras surpresas e um repertório especial" sob a Direcção Artística do Maestro André Martins.

As festividades continuam no dia 18 de Fevereiro, dia do aniversário da Associação. Assim, pelas 11 horas, será realizada uma missa na Igreja Paroquial de São Roque, com a participação especial do Grupo Coral Lux Aeterna com acompanhamento da Orquestra, seguida, ao meio-dio da inauguração da Praceta Eurico Martins.

A cerimónia de inauguração será presidida por Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, em homenagem ao ilustre Eurico Martins, "um grande impulsionador da Associação RMUM e da Orquestra de Bandolins da Madeira", destaca a associação.