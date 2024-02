"Madeirenses devem pagar apenas o subsídio de mobilidade", diz Filipe Sousa

Filipe Sousa expressou, hoje, a sua "preocupação com o princípio da continuidade territorial", especialmente no que diz respeito ao transporte aéreo.

Numa iniciativa que decorreu, esta manhã, em Machico, o cabeça-de-lista do JPP, pelo círculo eleitoral da Madeira, às eleições de 10 de Março, criticou o modelo de mobilidade aérea desenhado e implementado pelo o Governo de Passos Coelho, "que obriga os residentes da Madeira e Porto Santo a suportar custos elevados" e defendeu que "os madeirenses devem pagar apenas o subsídio de mobilidade".

“A verdade é que nem toda a população da Madeira e Porto Santo tem capacidade financeira para fazer face a esse encargo, quando necessita, por qualquer razão, de estar no território continental. Aquilo que defendemos e que faz parte do nosso programa eleitoral, é que os madeirenses paguem somente o valor correspondente ao subsídio mobilidade que são os tais 86 euros”, sustentou o candidato do JPP.

Filipe Sousa acusou os sucessivos governos do PSD e PS de "não terem acautelado os interesses da população insular" e de, agora, virem criticar "o próprio modelo que criaram, mas que nada fizeram para o alterar".

“A Madeira precisa de uma voz forte na República para representar as dificuldades enfrentadas pelos residentes das ilhas”, argumentou, enfatizando que “os madeirenses e porto-santenses devem pagar apenas os 86 euros de viagem”, e não serem considerados “um custo adicional para o Estado”.

Por fim, Filipe Sousa destacou que "o JPP é uma candidatura genuinamente madeirense, a única que é independente de Lisboa e comprometida em representar os interesses da população da Madeira e Porto Santo".