Vereadora do PSD diz que Filipe Sousa nada faz pela segurança da Camacha

A Vereadora do PSD eleita à Câmara Municipal de Santa Cruz, Angelizabel Freitas, criticou hoje a intervenção do Presidente do Executivo, Filipe Sousa, na Camacha considerando que se trata de uma "hipocrisia política" uma vez que este "nada faz na Câmara pela segurança da Camacha".

A Vereadora relembra que "Filipe Sousa esteve com a Ministra da Justiça a almoçar na Camacha no dia 5 de janeiro e nada falou relativamente à questão da segurança naquela freguesia" e acrescenta que "Filipe Sousa também tem falado com o Ministro da Administração Interna relativamente à esquadra da PSP, que optou por instalar no ponto mais distante da freguesia da Camacha" acrescentando que "o PSD defende um posto da PSP na Camacha sem que o tenham de partilhar com os Bombeiros".

Angelizabel Freitas diz que não compreende que "Filipe Sousa nada diga àquelas entidades cara a cara, enquanto presidente da Câmara, para depois aparecer em campanha num teatro no qual finge reivindicar mais segurança".

"É preciso mais ação e mais coerência" diz a Vereadora do PSD, que relembra que "as pessoas esperam que os seus representantes locais façam alguma coisa e que se relacionem com outras entidades com responsabilidades na matéria" dando o exemplo da Junta de Freguesia de São Pedro, no Funchal: "enquanto os autarcas de São Pedro reuniam com a PSP para tratar assuntos relacionados com a segurança da freguesia, os autarcas da Camacha passeavam numa vigília", "é muito pouco" conclui.