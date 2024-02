JPP reivindica mais polícia para a Camacha

Foi numa deslocação à Camacha, esta quinta-feira, que a candidatura do JPP à Assembleia da República abordou a falta de segurança naquela freguesia do concelho de Santa Cruz. Na ocasião, Filipe Sousa abordou, também, os problemas que afectam as forças de segurança, que, no entender do cabeça-de-lista, podem explicam o que chama de "bolsas de insegurança" que têm deixado a população daquela localidade em sobressalto.

Realçando o papel vital que a polícia desempenha num Estado democrático, o candidato do JPP, notou, conforme referido em comunicado, o "desinvestimento por parte do Governo da República", levando a que ao "sentimento de insegirança" da população e descontentamento entre a classe profissional. "Paralelamente, existe também um tratamento discriminatório das diferentes polícias, nomeadamente da PSP e da GNR quando comparadas com a PJ", podemos também ler na mesma nota.

Dizendo-se ao lado dos agentes, Filipe Sousa não deixou de relevar o papel da polícia no facto de Portugal ser um dos países mais seguros do mundo.

Em contraponto, o candidato do JPP, deu como exemplo o investimento que a autarquia de Santa Cruz, da qual é presidente com o mandato suspenso, precisamente por ser candidato às Legislativas nacionais, tem vindo a fazer nas forças de segurança que estão sob a sua alçcada, no caso a Companhia de Bombeiros Sapadores do concelho.

Filipe Sousa considera, por isso, que o mesmo exemplo deveria ser seguido pelo Estado.

Na ocasião, o cabeça-de-lista referiu-se, também, às obras de requalificação da secção daquela companhia de bombeiros na Camacha, situação que vai permitir a criação de condições para que outras forças de segurança possam vir a instalar-se naquele local, nomeadamente a PSP e a GNR. "Se o Estado assim o entender, estão ali criadas todas as condições, não só em termos de edifício, mas também de outros meios adequados, como a rede estruturada e a rede de electricidade", podemos ler no comunicado.

Por último, o candidato denunciou o que considera ser uma pouca vergonha da candidatura do PSD/CDS, que reivindica no seu programa a requalificação da esquadra da PSP em Santa Cruz, mas, ao mesmo tempo e no mesmo dia, vota contra a empreitada de requalificação dessa mesma esquadra, na reunião de Câmara de Santa Cruz.

"Isto é só para as pessoas perceberem a falta de vergonha desta gente, que governou durante 30 anos sem se preocupar com a falta de condições da esquadra e que agora de um lado reivindica e do outro vota contra. Peço, por esta e tantas outras razões, que a população dê uma oportunidade ao JPP, porque vamos continuar a mostrar que temos uma forma diferente de estar em política e que, connosco, a voz dos madeirenses será ouvida na República", vincou.