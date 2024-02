PS critica “demagogia barata” do PSD em relação às viagens para o Porto Santo

Em nota enviada à imprensa, esta sexta-feira, a candidatura do PS-Madeira às eleições para a Assembleia da República contesta aquilo que considera a “demagogia” e as mentiras da candidatura ‘Madeira Primeiro’ em relação à prorrogação da concessão da linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo.

Miguel Iglésias, candidato socialista, rebate as acusações do social-democrata Pedro Coelho, que hoje atacou o Governo da República, precisamente no dia em que o Executivo prorrogou novamente a atual concessão, para evitar problemas de transporte para os porto-santenses e todos os que desejam visitar a ilha.

O socialista lembra que o contrato de concessão ainda não se efetivou pelo facto de o concurso ter sido impugnado por um dos concorrentes (como aliás havia assegurado o ministro das Infraestruturas), e não por falta de vontade política, na certeza de que até esta situação estar ultrapassada, estará sempre assegurada a ligação interilhas, como veio a se comprovar hoje com nova prorrogação que permite que os porto-santenses e aqueles que queiram visitar a ilha possam continuar a marcar viagens.

Como sublinha Miguel Iglésias, o concurso foi lançado devidamente, sendo apenas razões jurídicas que ainda não permitiram a sua concretização. Uma situação que, adianta, deverá conhecer desenvolvimentos positivos muito em breve.

Na mesma nota, o número dois da lista socialista à Assembleia da República acusa o candidato da coligação PSD-CDS de manter “uma linha de demagogia barata, sem reflexão séria dos assuntos que são necessários resolver na Assembleia da República”.

Aliás, Miguel Iglésias não deixa ainda de observar o facto de o candidato do PSD se lembrar do Porto Santo apenas numa altura em que o imbróglio jurídico do concurso de concessão da linha aérea está prestes a ser resolvido.