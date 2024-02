PS desafia GR a cumprir a sua parte em relação ao financimento da Universidade da Madeira

No ambito de uma acção de pré-campanha para as Eleições Legislativas, o PS-Madeira reuniu-se, esta quinta-feira, com o reitor da Universidade da Madeira, tendo, na ocasião, o cabeça-de lista destacado os apoios concedidos pelos governos da República àquela instituição de ensino superior, destacando o contrato-programa recentemente celebrado que representará um reforço do financiamento em 30%, e defendeu a importância de estes apoios continuarem a ser aumentados.

De caminho, Paulo Cafôfo não perdeu a oportunidade para desafiar o Governo Regional a assumir a parte que lhe compete no financiamento à UMa, uma instituição que o líder socialista madeirense considera estruturante para o desenvolvimento da Região, devendo “corresponder da mesma forma” que a República.

Reconhecendo o impacto dos sobrecustos da insularidade no funcionamento da UMa, o cabeça-de-lista do PS-Madeira à Assembleia da República disse mesmo que essa situação era notada pelo governo central, cuja preocupação estava materializada no referido contrato-programa que permitiu majorar o financiamento daquela academia. “Isto é importante reconhecer e aquilo que pretendemos é reforçar este apoio”, adiantou.

Não esquecendo a importância da UMa na qualificação dos madeirenses, Cafôfo enfatizou, também, a necessidade de captar alunos do exterior, associando, por essa via, o facto de o Governo da República ter aprovado três contratos no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) no valor de 10 milhões de euros para duplicar o número de camas nas residências universitárias.

O financimento do novo hospital em 50% pelo Estado também não foi esquecido por Paulo Cafôfo nesta visita à UMa, notando, ao mesmo tempo, a importância do curso de medicina, "considerando necessário que haja uma aposta do Governo Regional no sentido de ajudar a tornar a academia numa universidade de referência e com uma colaboração estratégica com a unidade hospitalar", podemos ler no comunicado.

Ao invés de o Governo Regional "gastar tanto dinheiro em tanta coisa supérflua", o andidato do PS-Madeira entende que o investimento de 1 milhão de euros seria estruturante para a UMa, para a qualificação da população, para tornar a universidade e o hospital num centro de referência e, simultaneamente, resolver algumas carências que a Região apresenta na área da Saúde, como a falta de médicos.