Portugal estreia-se no Mundial com vitória frente à Roménia

A equipa masculina portuguesa venceu a Roménia por 3-0, no jogo de estreia do Campeonato do Mundo de equipas Busan 2024 que teve início esta sexta-feira na Coreia do Sul.

Portugal, 7.ª equipa do ranking mundial, alcançou um importante triunfo perante a 23.ª equipa, com Marcos Freitas (19.º do ranking) a impor-se por 3-2 ao jovem Eduard Ionescu (76.º), naquele que foi o encontro mais equilibrado do dia. O olímpico luso esteve por duas vezes em desvantagem, mas conseguiu recuperar e colocar Portugal à frente no marcador.

João Geraldo (41.º) alcançou um triunfo por 3-0 frente ao mais experiente jogador romeno, Ovidiu Ionescu (96.º) e Tiago Apolónia (49.º) derrotou Iulian Chirita (221.º) por 3-1.

João Monteiro não esteve presente no pavilhão por estar doente, com sintomas gripais.

Portugal defronta este sábado a seleção iraniana, a partir das 11h00 (hora em Portugal continental). O Irão ocupa a 27.ª posição na classificação mundial e apresenta-se em Busan com os atletas Noshad Alamiyan (51.º), Amir Hossein Hodaei (124.º), Nima Alamian (242.º), Matin Heidari e Mohammad Mousavi Taher. A equipa venceu o Japão, terceira potência mundial, nos Campeonatos Asiáticos, disputados em setembro de 2023. O grupo 8 integra ainda a Tailândia e o Egito.

A seleção feminina (11.º lugar) vai realizar o primeiro encontro frente à Áustria (23.º), seleção representada por Sofia Polcanova (25.ª), Karoline Mischek (210.º), Anastasia Sterner (397.º) e Jia Liu. Sofia Polcanova é campeã da Europa em título e, singulares e pares femininos e medalha de bronze em pares mistos.

Portugal apresenta as jogadoras Fu Yu (55.º lugar), Shao Jieni (63.º), Matilde Pinto (254.º) e Inês Matos (270.º). O grupo 6 inclui ainda a Austrália, Hong Kong e Cazaquistão.

Os três primeiros classificados de cada grupo ficam apurados para a segunda fase do Mundial. Os primeiros para os oitavos de final e os 2.º e 3.º para a ronda de 32.

Marcos Freitas: “Um bom início de Mundial”

Marcos Freitas fez uma análise ao jogo de estreia, tendo afirmado: “estamos muito satisfeitos com esta primeira vitória, frente à Roménia, uma equipa muito forte e muito jovem. Foi uma vitória por 3-0 e todos nós estivemos muito bem nos nossos jogos individuais. Estamos muito motivados e em boa forma.”

Para o internacional luso, ”foi um bom início de Mundial, e o jogo de amanha é muito importante. Se conseguimos ganhar ao Irão, estamos no bom caminho para passar de grupo, que é o nosso primeiro objetivo.”