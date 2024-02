Treinador do Vitória espera "excelente jogo" frente a Benfica "em crescimento"

O treinador Álvaro Pacheco perspectivou hoje um "excelente jogo" entre o Vitória de Guimarães e o Benfica, equipas "em muito boas fases", a crescer, para a 21.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo.

Ciente de que os "pormenores podem fazer a diferença", o técnico projetou um "jogo intenso" no Estádio D. Afonso Henriques entre a formação vimaranense, com nove triunfos nos últimos 12 jogos oficiais, e o conjunto 'encarnado', com sete vitórias consecutivas num campeonato que lidera.

"Estão as duas equipas em muito boas fases. O Benfica tem vindo a crescer ao longo do campeonato. A qualidade do seu jogo está mais estável. O Vitória tem estado a crescer, a trabalhar com as contrariedades e adversidades que os adversários nos vão colocando. Não tenho dúvidas de que vai ser um excelente jogo", disse, na conferência de antevisão ao desafio marcado para as 20:30, em Guimarães.

Para Álvaro Pacheco, o Vitória deve estar atento ao jogo posicional e aos 'timings' das decisões para ter hipótese de conter as fases de domínio das 'águias' e de continuar "a série positiva de resultados".

"Temos de ser nós e de levar o jogo para o sítio que pretendemos. Durante os 90 minutos, não vamos ser sempre dominantes, mas temos de estar tranquilos para lidar com essas situações. Temos de ter jogo posicional para perceber os espaços que podemos aproveitar", acrescentou.

Questionado sobre os jogadores que mais teme no Benfica, Rafa ou Di María, por exemplo, o 'timoneiro' vitoriano inverteu a questão e frisou que o treinador adversário, Roger Schmidt, é que deve "estar preocupado" em desequilibrar a "capacidade defensiva do Vitória" e em anular "a sociedade dos Silva", em alusão a Tiago Silva, André Silva e Jota Silva, autores dos golos do triunfo sobre o Gil Vicente (3-1), para a Taça de Portugal.

Esse jogo para os quartos de final da 'prova rainha' decorreu na quinta-feira, mas Álvaro Pacheco descartou qualquer preocupação com o intervalo de cerca de 70 horas para a receção ao conjunto da Luz.

"Quem está no futebol gosta de jogos a meio da semana. Temos de arranjar soluções para estar ao nível do Vitória. Estamos em nossa casa, temos uma vontade muito grande de chegar aos 42 pontos", referiu.

Com o habitual titular da baliza Bruno Varela lesionado na coxa direita, Álvaro Pacheco disse "confiar a 200%" em Charles, guardião que se tem apresentado com "qualidade nos jogos da Taça de Portugal", e assumiu que os guarda-redes Rafa Oliveira, de 20 anos, e Gui, de 17, estão convocados.

"São dois guarda-redes jovens, com um potencial tremendo, que serão o futuro do Vitória. É bom eles vivenciarem essas experiências para crescerem", disse.

O Vitória de Guimarães, quinto classificado da I Liga portuguesa de futebol, com 39 pontos, recebe o Benfica, líder, com 51, em partida agendada para as 20:30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem de Luís Godinho, da associação de Évora.