Portugal entra a vencer no Mundial masculino de equipas de ténis de mesa

Portugal entrou hoje a vencer na prova masculina do Mundial de equipas de ténis de mesa, ao derrotar a Roménia, por 3-0, na primeira jornada do Grupo 8.

Em Busan, na Coreia do Sul, o mais conceituado dos portugueses Marcos Freitas, 19.º do ranking mundial, sentiu grandes dificuldades para dar o primeiro ponto a Portugal, ao vencer Eduard Ionescu (76.º), por 3-2 (7-11, 11-3, 8-11, 14-12 e 13-11).

João Geraldo (41.º do mundo) deu o 2-0 a Portugal, ao derrotar Ovidiu Ionescu (96.º), por 3-0, com os parciais de 11-9, 11-9 e 12-10.

Coube a Tiago Apolónia (49.º) fechar o triunfo português, com uma vitória sobre Iulian Chirita (221.º), por 3-1 (8-11, 11-6, 11-6 e 11-7).

Portugal partilha neste momento a liderança do Grupo 8 com o Irão, que derrotou a Tailândia, igualmente por 3-0, com as duas equipas a defrontarem-se no sábado.

A equipa lusa defronta o Egito no domingo e a Tailândia na segunda-feira.

A seleção portuguesa feminina, formada por Fu Yu (55.ª), Jieni Shao (63.ª), Matilde Pinto (254.ª) e Inês Matos (270.ª), estreiam-se apenas no sábado no Grupo 6, frente à Áustria, defrontando nos dias seguintes Hong Kong, Austrália e Cazaquistão.

Os primeiros classificados de cada grupo apuram-se para os oitavos de final, com os segundo e terceiro posicionados, a terem de disputar uma eliminatória preliminar.

Os Mundiais de Busan apuram as oito equipas presentes nos quartos de final para os Jogos Olímpicos Paris2024.