O Cortejo Trapalhão foi muito colorido mas muito pouco satírico.

Apenas duas participações com referência indirecta à situação de crise política na Região

Os únicos que ousaram satirizar a actualidade regional: presidiários com a bandeira do PSD e piloto de ralis com a mini viatura alusiva à 'Rampa da Cancela'.

A nível nacional apenas o sistema de saúde mereceu destaque com a trupe Hospital Maria Santa.