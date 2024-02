Mais de 1.000 passageiros desembarcaram hoje no Porto Santo

Após terem sido canceladas as viagens desta sexta-feira, 9 de Fevereiro, do navio Lobo Marinho, devido ao mau tempo, foram hoje retomadas as navegações com 1.052 passageiros a chegar à Ilha Dourada num fim-de-semana marcado pela folia do Carnaval.

Na chegada ao Porto Santo, esta manhã, os viajantes tiveram de sair pela porta da garagem, em vez da habitual saída pelas escadas, uma situação que levou alguns passageiros a questionar uma possível avaria, logo na primeira viagem após o período em que esteve no estaleiro para manutenção. Carlos Perdigão Santos, administrador executivo da Porto Santo Line, esclarece que não se tratou de nenhuma avaria, explicando que é uma situação normal na primeira viagem após manutenção.

"Não houve avaria nenhuma e acontece todos os anos. O transporte da escada que foi intervencionada também - pintada e ver se havia alguma coisa para afinar - na primeira vez que vai ao Porto Santo vai dentro no navio. Para as pessoas não estarem à espera saem pela rampa dos carros", esclareceu.