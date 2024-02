Salários da SAD do Marítimo "em linha com o que é praticado por outros clubes"

A Assembleia Geral (AG) da SAD do Marítimo elegeu hoje um novo Conselho de Administração e aprovou a remuneração dos membros, com "valores nada fora do normal", disse o recém-eleito presidente, Carlos André Gomes.

No final da reunião magna realizada nos escritórios do emblema maritímísta, em Santo António, além de designar os novos quadros da sociedade anónima desportiva, foi ainda explicado que apenas os três membros em exclusividade no Conselho de Administração terão direito a receber vencimento.

São eles os administradores Vítor Calado e Jorge de Freitas, ambos na qualidade de vice-presidentes, assim como Carlos André Gomes, presidente da SAD e do clube, sendo que, no caso deste último, encontra-se a aguardar que seja aprovada a licença sem vencimento junto da empresa a que está ligado.

"O pedido já foi feito ao presidente da Assembleia Geral da minha entidade patronal, que por acaso também é o Secretário Regional da Educação", revelou Carlos André Gomes, para depois concluir: "Como ele ainda não decidiu, ainda não estou em exclusividade e não posso ser remunerado".

A juntar aos três membros em regime de exclusividade no Conselho de Administração, e que por esse motivo terão direito a receber salário, existem ainda mais duas pessoas, nomeadamente Rubina Gonçalves (vogal), "que já faz parte da Direção do clube" e Maria Georgina Gonçalves (vogal), "convidada para ser administradora", comunicou ainda o líder da SAD 'verde-rubra'.

À saída da AG, Carlos André Gomes deixou ainda uma menção para a anterior administração, liderada pelo antigo presidente do clube e da SAD, Rui Fontes, referindo que existiu "a cooperação necessária", algo que considera positivo para o "futuro do Marítimo", concluiu.