Serviços descentralizados da Câmara do Funchal com crescimento de 30% em seis meses

Nos últimos seis meses, os serviços descentralizados da Câmara Municipal do Funchal conheceram um aumento de 30%, revelou a autarquia em comunicado.

Em causa está a digitalização e simplificação de serviços para o munícipe, que pode, desta forma, tratar de vários assuntos em horários alargados, a partir de dispositivos móveis.

"Estes serviços descentralizados e não presenciais da Câmara do Funchal representam cerca de 80% de todas as interacções e solicitações diárias dos munícipes, tendo crescido mais de 30% nos últimos 6 meses", assegurava Bruno Pereira na visita feita ao CIGMA - Centro Integrado de Gestão Municipal Autónoma, no assinlar do primeiro aniversário deste centro.

“O CIGMA representa hoje um dos serviços fundamentais disponibilizado aos funchalenses e os dados de 2023 são expressivos”, sustentava o vice-presidente da autaqruia, referindo-se às 95.000 chamadas telefónicas recebidas (acréscimo de 10.800 chamadas em relação a 2022), com níveis de serviço próximos dos 90% (aumento de 5% em relação a 2022).

Além disso, apontava os 14.800 munícipes registados no CMFonline, com 140.000 acessos a esta plataforma de serviços e cerca de 11.000 requerimentos submetidos de forma digital, dos mais variados assuntos, nomeadamente águas, trânsito, apoios sociais, entre outros.

O CMFOnline é, actualmente, a plataforma com maior crescimento, na ordem de mais de 300% desde a entrada em funções do actual executivo, com mais de 40 serviços online e que permite, entre outros, consultar facturas de água, verificar pagamentos, aderir à factura electrónica e ao débito directo, celebrar contratos de água, efectuar requerimentos de trânsito, submeter documentos relativos a apoios sociais ou efectuar a candidatura às bolsas de estudo do ensino superior.

A par disso, Bruno Pereira focou as 26.000 ocorrências submetidas no Funchal Alerta, com mais de 123.000 concluídas até à data, sendo que mais de 92% se encontram em resolução final ou concluídas.

Campanha no âmbito do primeiro aniversário

No assinalar este primeiro ano de existência do CIGMA, nas renovadas instalações de Santa Rita, a Câmara do Funchal está a promover uma campanha de adesão ao CMFONLINE, a sua plataforma de serviços online por excelência, com uma oferta exclusiva a todos os munícipes que se registem, e com adesão confirmada a partir de hoje (dia 15).

Após a confirmação da adesão aos serviços online da CMF, os munícipes receberão um email de confirmação e com as indicações para o levantamento da sua oferta (a oferta é limitada ao stock existente).