Taxa de abandono precoce de educação e formação fixou-se em 9,3% em 2023

Na cerimónia de abertura X Conferência Ibérica de Inovação na Educação com TIC (ieTIC2024), que se realiza até amanhã em Câmara de Lobos, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, destacou os avanços da transição digital nas escolas da Região, implementado há cinco anos.

Nesse sentido, o governante destacou os sete pontos fulcrais em que esta transição está assente: progressividade, universalidade, gratuitidade, segurança, formação, infraestruturação e compromisso.



Além disso, ressalvou que o projecto é único em Portugal e que só é possível "devido às competências político-administrativas resultantes da Autonomia".

Não obstante, Jorge Carvalho apresentou alguns dados estatísticos que evidenciam o sucesso do projecto, tais como a taxa de transição/conclusão crescente em todos os ciclos de ensino na Região Autónoma da Madeira, como também a diminuição contínua da taxa de abandono precoce de educação e formação. "Em 2023 fixou-se em 9,3%. Esta variável tem diminuído continuamente desde 2013 (primeiro ano da série), ano no qual atingia 28,0%, sendo que em dez anos decresceu 18,7 p.p.", sublinhou.

"A percentagem de jovens (16-34 anos) não empregados que não estão em educação nem em formação (NEEF) fixou-se em 2023 em 11,5%, constituindo o valor mínimo da série iniciada em 2011; contrariamente, a nível nacional, entre 2022 e 2023, assistiu-se a um aumento da referida taxa", acrescentou.

A realidade que sobressai de todos os indicadores reforça a percepção de que, no mínimo, o processo de transição digital da Educação na Região não perturbou o desenvolvimento e a qualidade das aprendizagens dos nossos alunos Jorge Carvalho, secretário regional de Educação

Por fim, Jorge Carvalho realçou a importância da transição digital na Educação, reconhecendo que a informatização, digitalização e inteligência artificial são fundamentais para o Futuro. "Na Região, temos procurado garantir as condições ideais para que a Educação assuma essa função de contribuir para futuros melhores, em que as grandes metas da Humanidade sejam conciliáveis com os sonhos e ambições no plano individual", finalizou.