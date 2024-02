Medina diz que programa do PSD é "um embuste"

O ministro das Finanças, Fernando Medina, classificou hoje como "um embuste" o programa do PSD para as eleições legislativas de 10 de março, e contrapôs que o PS só promete aquilo que pode cumprir.

"O programa económico do PSD é verdadeiramente um embuste. É verdadeiramente um instrumento sem qualquer credibilidade", criticou.

O socialista falava na apresentação do programa eleitoral que PS, que decorre no Teatro Thalia, em Lisboa.

O ministro e terceiro candidato a deputado do PS por Lisboa sustentou que o programa do PSD "não se funda em olhar a realidade, prever e antever como ela vai ser e partir daí derivar as políticas e os constrangimentos que se colocam".

"Não foi assim que o PSD fez, seguiu o princípio de dar tudo a todos, prometer tudo a todos, dar o que não existe", assinalou.

Fernando Medina dirigiu-se diretamente ao presidente do PSD e deixou uma garantia: "Mesmo que as coisas fiquem mais difíceis do que nós prevemos, nós temos condições para cumprir tudo o que está no programa eleitoral do PS".

O dirigente socialista indicou também que as propostas do PS foram elaboradas "em função de expectativas prudentes, realistas", para assegurar que é possível "cumprir os compromissos".

"Só prometemos aquilo que podemos cumprir", salientou.