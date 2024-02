Bilhetes para a recepção do Marítimo ao FC Porto B a partir de 2 euros

Para os sócios crianças e para os sócios jovens do Marítimo, o clube tem à venda bilhetes, para o jogo frente ao FC Porto B, a 2 euros. Os sócios sem lugar anual podem adquirir os ingressos, nas lojas oficiais do Marítimo, aos preços de 4 euros para as bancadas Topo, 6 euros para a bancada Lateral e 9 euros para a Central.

Já para o público em geral, os preços vão dos 5 euros (bancadas Topo) aos 15 euros (Central), passando pelos 10 euros para a bancada Lateral. Os sócios com lugar anual têm entrada gratuita.

O Marítimo defronta, este sábado, o FC Porto B pelas 15h30, em jogo da 22.ª jornada da Liga 2 Sabseg.