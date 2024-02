Quando o Marítimo B venceu o Benfica B de Bernardo Silva na II Liga

Sabia o leitor que Marítimo e Benfica já se defrontaram por quatro vezes em jogos inseridos na II Liga? Pois aconteceu quando as versões B das dois clubes militavam no segundo escalão do futebol português.

De facto, na temporada 2012/13 foi o Marítimo convidado pela Liga a participar, com a sua equipa B (então estava na II Divisão B) na II Liga, convite extensivo ainda às equipas B do Vitória SC e Sp. de Braga. Foram então 22 as equipas a compor a II Liga e, na primeira temporada, os verde-rubros asseguraram, com o 16º lugar final, a manutenção na competição. Na temporada seguinte o Marítimo acabou por descer à IIB, ao ficar no 21º lugar do ordenamento final do campeonato.

Durante estas duas temporadas verde-rubros e encarnados encontraram-se em quatro ocasiões. Mas, como registo histórico, fica a única vez que o Marítimo B venceu a sua congénere ‘encarnada’ na II Liga. Aconteceu no complexo desportivo do Marítimo, em Santo António, no dia 16 de Dezembro de 2013.

Nesse dia os ´bês’ verde-rubros receberam os ‘bês’ encarnados, e venceram por 1-0, com golo do sérvio Amar.

Na equipa do Benfica B jogava Bernardo Silva, hoje provavelmente o melhor jogador português em actividade, mas há outros nomes importantes nessa equipa treinada por Hélder Cristóvão, como os centrais Lindelof e Fábio Cardoso, ou o guarda-redes Bruno Varela. NoMarítimo também há algumas boas referências, nomeadamente o guarda-redes José Sá ou o avançado FábioAbreu. Carlos Daniel, hoje uma das figuras do Nacional, foi suplente não utilizado neste jogo.

Vejamos como jogaram as equipas:

Marítimo B: José Sá; Armando, Patrick Bauer, Ricardo Alves, Lei Tenglong, Luís Olim, Alemão, José Tiago, Amar, Nuno Rocha e Fábio Abreu.

Benfica B: Bruno Varela; Bruno Gaspar, Lindelof, Fábio Cardoso, Gianni Rodriguezm Uros Matic, João Teixeira, Bernardo Silva, Markovic, Urreta e Lolo.

Amanhã vai o Marítimo, com a sua equipa principal, procurar vencer os jovens ‘encarnados’ na sua luta pela subida. Há dez anos as coisas eram bem diferentes.