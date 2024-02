Gasolina mais cara e gasóleo mais barato em Portugal face à média da UE

O preço médio de venda da gasolina simples 95 foi, em Portugal, 74 cêntimos mais caro no quarto trimestre de 2023 em relação à média da UE-27, enquanto no gasóleo foi inferior em 11 cêntimos, segundo dados da ERSE.

Assim, de acordo com a ERSE -- Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, o preço médio da gasolina, com impostos foi de 1,724 euros, face aos 1,650 euros da média da UE-27, no quarto trimestre.

"Os PMV [preços médios de venda] nacionais são mais altos do que a média UE-27, ocupando o país a nona posição dos países com os preços mais altos", destacou a ERSE.

Já o gasóleo custou em média 1,660 euros em Portugal, enquanto na UE-27 atingiu os 1,671 euros.

Neste caso, "o PMV nacional situou-se abaixo dos valores médios da UE-27, atribuindo a Portugal o 14.º lugar dos preços mais altos", disse o regulador.

Em relação a Espanha, "Portugal apresentou uma maior carga fiscal (52%) no contexto da Península Ibérica, razão pela qual o PMV português, com impostos, foi cerca de 10,0 cent/l superior ao de Espanha" na gasolina.

No gasóleo, "o peso fiscal em Portugal (45%) foi superior ao espanhol (41%), levando a que o PMV praticado em Portugal fosse 6,2 cent/l superior ao de Espanha".

A ERSE indicou ainda que, em relação ao GPL, "os preços nacionais, com e sem impostos, foram mais baixos do que os praticados em Espanha", sendo que, "comparado com o valor médio da UE-27, o PMV nacional foi 7,4 cent/l superior, contudo, excluindo impostos, os preços nacionais situaram-se 4,9 cent/l abaixo da média europeia".

Segundo o regulador, em relação à gasolina, "no 4.º trimestre de 2023, o PMV diminuiu cerca de 4,6 cent/l na média praticada na UE-27, comparado com o preço médio no trimestre anterior".

No caso do gasóleo, no mesmo período "o PMV aumentou em média cerca de 4,2 cent/l na UE-27, comparado com o preço médio no trimestre anterior".