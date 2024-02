Consumo dos principais combustíveis na Madeira cresceu 4,8% em 2023

A introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) na Região Autónoma da Madeira superou os 159,7 milhões de litros em 2023, registando assim um crescimento de 4,8%, segundo os dados fornecidos pela Alfândega do Funchal e divulgados pela Direção Regional de Estatística. "A informação desagregada pelos principais tipos de combustível mostra que foram introduzidos 108,0 milhões de litros de gasóleo, +0,7% que em 2022. No que se refere às gasolinas, observa-se que as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas rondaram, respetivamente, os 41,3 e os 10,3 milhões de litros, representando pela mesma ordem, variações face ao ano precedente de +14,8% e +14,6%", reforça.

No 4.º trimestre de 2023, "observa-se que neste período, a introdução no consumo dos principais combustíveis (gasóleo e gasolina) atingiu os 39,6 milhões de litros, valor superior ao do período homólogo em 4,1%", sendo que "naquele trimestre, a procura de gasóleo rodoviário foi de 26,6 milhões de litros (+1,2% face ao mesmo trimestre de 2022)", enquanto que nas gasolinas, "observa-se que entre Outubro e Dezembro de 2023, as quantidades introduzidas de gasolina de 95 e de 98 octanas foram de 10,3 e 2,6 milhões de litros, tendo aumentado 10,2% e 12,2%, respetivamente, face ao mesmo período do ano anterior".

"No caso do gás propano e butano, a introdução no consumo em 2023 rondou as 11,8 e 3,8 mil toneladas, respetivamente, enquanto no gás natural, a quantidade introduzida foi de 11,0 mil toneladas", acrescenta. "Por sua vez, no 4.º trimestre de 2023, a quantidade introduzida de gás propano e butano rondou as 2,3 e 0,9 mil toneladas, respetivamente, enquanto no gás natural, a quantidade introduzida foi de 3,1 mil toneladas".

Foto DREM

Preços mais baixos 'explicam' aumento do consumo

No que toca aos preços máximos de venda ao público, em 2023, a média "no gasóleo rodoviário foi de 1,413€, tendo diminuído 27,5 cêntimos face a 2022", sendo uma "tendência idêntica" observada "no caso da gasolina de 95 octanas, cujo preço médio foi de 1,625€, o que representou um decréscimo de 16,3 cêntimos entre 2022 e 2023", sendo estes dois combustíveis sujeitos a afixação administrativa por parte do Governo Regional desde 2008.

No último trimestre do ano passado, garante a DREM, "o preço médio do gasóleo rodoviário fixou-se em 1,424€, inferior ao registado no período homólogo (1,660 €) e no trimestre anterior (1,449€). No caso da gasolina de 95 octanas, o preço médio no último trimestre de 2023 foi de 1,621€, observando-se um decréscimo de 4,8 cêntimos face ao preço verificado no período correspondente do ano precedente e uma descida de 5,1 cêntimos comparativamente ao trimestre precedente", conclui.