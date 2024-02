Marco Caldeira, director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, visitou a exploração agrícola Quinta Alegre, de Robert Kusch, que se dedica sobretudo à horticultura em modo de produção biológico.

Localizada no Estreito da Calheta, tem uma área total de 2 600 m2 e beneficiou de apoios à nova participação em regimes de qualidade e à intervenção em muros incorporando pedra à vista, através de verbas provenientes do orçamento regional e de fundos comunitários. Está, neste momento, em fase de expansão, indo mais do que duplicar a área atual.

A exploração, que aposta também nas energias renováveis, escoa a totalidade do que produz para o abastecimento do Hotel, parte integrante da mesma.

De realçar que as orientações estratégicas para o desenvolvimento da agricultura regional visam também a introdução e expansão de modos de produção mais sustentáveis, a exemplo do modo de produção biológico, em sintonia não só com as exigências atuais dos próprios consumidores, mas também com a necessidade premente da preservação da biodiversidade e proteção ambiental, pelo que a DRA pretende reforçar a assistência técnica especializada aos agricultores que adotem este modo de produção agrícola.