Carlos Pereira diz-se "emprestado" ao círculo eleitoral de Lisboa

O socialista Carlos Pereira é um dos elementos da lista do PS, pelo círculo de Lisboa, para as eleições legislativas nacionais. A informação é confirmada pelo próprio nas suas redes sociais.

Numa publicação feita esta manhã, Carlos Pereira afirma: "Estou «emprestado» ao círculo eleitoral de Lisboa, mas nunca deixarei de estar com a Madeira e a minha gente, cujo eleitorado me elegeu por três vezes como cabeça-de-lista e onde obtive os melhores resultados consecutivos de sempre para o PS M para a AR".

"Tive muito orgulho nessas eleições e, sobretudo, estou satisfeito por ter cumprido com todos os desafios que me comprometi . Não os maçarei com a lista de realizações dos últimos 8 anos, mas agradeço a todos o incentivo e estímulo para esta nova etapa", refere o socialista.

O candidato é o número 11 da lista e faz estas declarações nas redes sociais um dia após Paulo Cafôfo ter apresentado o programa eleitoral da sua candidatura à Assembleia da República.