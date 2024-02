Carlos Queiroz homenageado pela Faculdade de Ciências do Desporto da Universidade de Coimbra

Carlos Queiroz vai ser homenageado pela Faculdade de Ciências do Desporto da Universidade de Coimbra (FCDEF), na segunda-feira, no âmbito do 32.º aniversário da instituição, anunciou hoje a assessoria do treinador português de futebol.

Também Vítor Bruno, treinador-adjunto do FC Porto, vai ser distinguido na cerimónia, marcada para o auditório Rui Alarcão, no pavilhão II do estádio universitário de Coimbra, às 14:30, por ter sido aluno da FCDEF.

Carlos Queiroz, de 70 anos, que deixou recentemente o comando técnico da seleção do Qatar, cumpre o 40.º aniversário da sua carreira de treinador, que conta passagens por clubes como Sporting, New York MetroStars, Real Madrid e Nagoya Grampus e seleções como Portugal, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Irão, Colômbia e Egito.

De acordo com a assessoria do técnico, além das homenagens, vai ser feita, na segunda-feira, uma breve apresentação do livro 'A Geração de Ouro do Futebol Português', pelo professor e coautor Hugo Sarmento, à qual se seguirá uma conferência dinamizada com o próprio Carlos Queiroz.

Na sessão, vão estar ainda presentes futebolistas, treinadores, assim como representantes da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).