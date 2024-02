Estados Unidos atacaram mísseis antinavios Huthis no Iémen

O Comando norte-americano para o Médio Oriente (Centcom) anunciou ter realizado hoje ataques no Iémen contra seis mísseis antinavios dos Huthis "prontos a serem lançados contra navios no Mar Vermelho", onde estes rebeldes próximos do Irão intensificam os ataques.

Hoje, "aproximadamente às 19:20" (16:20 em Lisboa), as forças armadas norte-americanas "conduziram ataques de autodefesa contra seis mísseis antinavios Huthis", declarou o Centcom na rede social X, acrescentando que estes se encontravam "em zonas do Iémen controladas pelos Huthis" e "representavam uma ameaça iminente".

Por seu lado, os rebeldes Huthis do Iémen acusaram Estado Unidos e Reino Unido de uma nova ronda de bombardeamentos contra a capital, Sanaa, e outras quatro províncias controladas pelos insurgentes, num contexto de escalada da violência no Médio Oriente após os ataques aéreos de Washington na Síria e no Iraque na sexta-feira.

A televisão Al Masira, porta-voz dos Huthis, disse que houve uma "agressão americano-britânica contra a capital", enquanto a agência EFE relatou uma série de explosões contra quartéis militares em Attan, Al Nahdain e Al Hafa, a oeste, sul e leste de Sanaa, respetivamente.

Segundo a televisão, os ataques aéreos também atingiram posições Huthis nas províncias de Hajjah (noroeste), Dhamar (leste), Al Bayda (centro) e Taiz (sudoeste), na primeira campanha aérea em grande escala desde que Washington e Londres lançaram a sua primeira ação contra o Iémen, a 12 de janeiro.