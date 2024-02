Madeirenses pagam mais de metade das colonoscopias aos privados

No ano passado, foram feitos mais de 2.200 exames de colonoscopia fora do sistema regional de saúde, tendo os madeirenses de suportar o custo por inteiro, recebendo posteriormente apenas cerca de um terço do valor. Em Janeiro, estavam a ser chamadas pessoas em lista de espera desde 2021. Este assunto constitui a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

A foto em maior destaque na primeira página ilustra a vitória do Marítimo frente ao Benfica B (3-1), que permitiu a sua aproximação aos lugares de subida. Com a conquista destes três pontos, os verde-rubros ficam a três pontos do Nacional, que viu o seu jogo ser adiado por falta de policiamento. Entretanto, o porta-voz sindical Adelino Camacho alerta que há o risco de os protestos dos polícias “fugirem à normalidade e da alçada dos sindicatos”.

É também notícia nesta edição o caso do ex-militar que morreu esfaqueado ontem junto à barraca do pai no arraial de São Brás, no Campanário. Contas antigas poderão estar na origem da rixa que resultou na morte de Artur Sousa, de 36 anos, que era trabalhador da construção. O presumível homicida foi detido pela polícia. A população da freguesia está consternada.

Ficamos ainda a saber que a remodelação da Quinta Pedagógica dos Prazeres obrigou à transferência dos animais.

Por fim, há a notícia da vitória da coligação PSD/CDS/PPM nas eleições dos Açores, com 42% dos votos. José Manuel Bolieiro não tem maioria absoluta, mas não aceita a ‘chantagem’ do Chega.