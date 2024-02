Cafôfo quer maior valorização da cultura popular madeirense

“A valorização dos costumes e tradições de um povo é determinante não só para a população residente, mas também para a preservação das especificidades próprias de uma região como a Madeira, que vive fortemente do turismo”. As palavras são de Paulo Cafôfo, presidente do PS-M, que hoje visitou a Festa dos Compadres, em Santana, aproveitando para vincar que é precisamente por causa dessas características que a distinguem de outras regiões que a Madeira é procurada pelos turistas.

No Norte ilha, Cafôfo evidenciou, hoje, a importância de valorizar a cultura popular madeirense, como forma de a transmitir às novas e às futuras gerações, mas também enquanto factor decisivo para ajudar a impulsionar o turismo, o principal sector de atividade da Região.

Cafôfo, que esta tarde, juntamente com vários elementos do PS-Madeira, visitou aquele cartaz tradicional em Santana, relevou a importância deste evento que marca o pontapé de saída nas festividades carnavalescas na Região e que, tradicionalmente, atrai àquela cidade do norte da ilha vários milhares de madeirenses e turistas.

O Carnaval – neste caso a Festa dos Compadres – "pela sua genuinidade, constitui um desses elementos diferenciadores que importa preservar e até potenciar".

Por outro lado, o presidente do PS-M fez notar o facto de este ser um cartaz que decorre na cidade de Santana, em plena costa norte da ilha, sendo, por isso, um importante contributo para a atracção de visitantes e para a dinamização da economia desta localidade, que tem vindo a ser cada fez mais afectada pelo despovoamento.