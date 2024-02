Uma mulher, com 48 anos, sofreu, esta tarde, queimaduras de 2.º grau, com alguma gravidade, numa habitação na zona da Caldeira, em Câmara de Lobos.

Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar, a situação aconteceu na sequência de uma tentativa falhada de queimar papéis. Uma vez que os documentos não estavam a pegar fogo como desejado, a mulher terá optado por usar gasolina com o intuito de intensificar o lume. Porém, a situação acabou por sair do controlo rapidamente, com as chamas a virarem-se contra ela e a atingirem partes do seu corpo, causando consideráveis queimaduras nos braços, nas mãos, no peito e na cara.

Apesar de ter ficado em estado de choque, a mulher ainda conseguiu ligar para as autoridades de emergência a pedir socorro.

Para o local, foi mobilizado uma equipa de ambulância dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, bem como a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), que prestaram os primeiros socorros à vítima, antes de a transportarem para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.