Câmara de Lobos vai contar com três desfiles de Carnaval

Em mais uma edição de Carnaval, o concelho de Câmara de Lobos volta a apresentar uma programação diversificada, com três desfiles festivos.

A diversão começa na sexta-feira, dia 9, com o cortejo das Escolas, às 10h30, na baixa da cidade de Câmara de Lobos. No domingo, dia 11, é a vez do da folia e sátira do Carnaval Trapalhão do Estreito, marcado para as 16 horas. Ambos os desfiles são organizados pelas respectivas Juntas de Freguesia locais, com o apoio do Município.

Já na noite de segunda-feira, dia 12, às 20h30, o samba e a batucada serão os protagonistas do desfile das Trupes de Câmara de Lobos. Este desfile é já uma referência para muitos madeirenses, atraindo aqueles que desejam apreciar de perto as trupes que desfilam no corso do Funchal, que tem lugar no sábado anterior, bem como outros projectos de diversas instituições da Ilha que participam no Carnaval de Câmara de Lobos.

O percurso do cortejo carnavalesco de Câmara de Lobos terá início na Avenida Nova Cidade (junto ao jardim público), passando pela Praça da Autonomia, Largo de São Sebastião, Rua Padre Eduardo Clemente, Nunes Pereira, e termina na Rua da Carreira. A folia continua com a animação da Batucada e Rainhas da Bateria das trupes, no varadouro de Câmara de Lobos, mas a diversão estende-se até o Largo do Poço, com a actuação de um DJ até às 3 horas da manhã.

De salientar que este cortejo, que é o único desfile carnavalesco da Região realizado na véspera do feriado, promete ser o maior de sempre, com 10 trupes e cerca de 1.500 participantes.

O desfile começa às 20h30, com a Malta do Furos, seguida pelas trupes de Câmara de Lobos, Turma do Funil, Associação Cultural Império da Ilha e Grupo CMCL + CACI Câmara de Lobos. Outros grupos, como Tramas e Enredos, Escola de Samba “Os Cariocas”, Fitness Team, Associação de Animação Geringonça, Associação Batucada, e encerrando o desfile, a Escola de Samba Caneca Furada, prometem elevar ainda mais a festividade.

Apesar do interesse demonstrado por mais trupes em participarem, que destacam a proximidade com o público ao longo do trajeto como um dos principais atractivos deste desfile, a autarquia optou por limitar o corso a 10 grupos, de forma a que o mesmo não se torne demasiado extenso. A expectativa é que o desfile, à semelhança das edições anteriores, volte a atrair muitos visitantes baixa da cidade. Autarquia de Câmara de Lobos

Para facilitar o acesso, o parque de estacionamento da Praça da Autonomia estará aberto 24 horas, podendo ser utilizado antes do início do desfile até às 19h15, e as viaturas podem ser retiradas após a passagem do último grupo.