PS-M reafirma compromisso na reabilitação e construção de esquadras

A candidatura do PS-Madeira às eleições para a Assembleia da República reafirmou, hoje, o compromisso do partido em prosseguir com os investimentos previstos para a reabilitação e construção de novas esquadras da PSP na Região. Os socialistas defendem ainda o reforço de meios humanos e materiais para esta força de segurança.

Objectivos que foram expressos esta manhã, aquando de uma reunião com a delegação regional da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP), na qual este organismo sindical entregou aos candidatos socialistas um memorando com as principais preocupações desta classe profissional.

De acordo com um comunicado de imprensa do PS, "neste documento, a ASPP/PSP dá conta de algumas das problemáticas com que os polícias se deparam, entre os quais a falta de condições das esquadras do Porto Santo, Machico e Santa Cruz, a falta de meios humanos e de equipamentos de protecção individual para fazer face às ameaças mais recentes".

Por conseguinte, no final do encontro, Miguel Iglésias manifestou a sua concordância em relação a estas reivindicações, assegurando que, "com um novo governo do PS, estas serão matérias prioritárias na próxima legislatura".

"O avanço nas condições de trabalho dos polícias deverá ser uma prioridade nos próximos anos, concretizando o investimento projectado para a construção e reabilitação de várias esquadras da Região, nomeadamente as da Ponta do Sol, Calheta, Santa Cruz, Machico e Porto Santo", afirmou o candidato e actual deputado à Assembleia da República, lembrando que isso mesmo "ficou firmado aquando da última visita do ministro da Administração Interna à Região".

Por outro lado, Miguel Iglésias apontou "a necessidade de continuar a reforçar e rejuvenescer esta classe profissional, dado que mostra sinais de envelhecimento". Como justificação, deu também conta do "aumento do sentimento de insegurança que tem vindo a verificar-se na Região, decorrente de vários fatores, entre os quais a crescente visibilidade do fenómeno das toxicodependências".

O candidato do PS-M a São Bento reafirma ainda "o compromisso do partido com a melhoria das condições laborais das forças de segurança" e lembra, aliás, a recente reunião que o candidato a primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos, manteve com a plataforma que junta os sindicatos da PSP e da GNR, para abordar a questão do subsídio de risco, encontro que os próprios classificaram como “histórico”.